قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتمنى التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين الأمريكي والصيني بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن فرنسا حريصة على إنهاء التوتر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش ختام أعمال قمة مجموعة دول السبع: "أكدنا على ضرورة تغيير العلاقات التجارية لتحقيق الغاية، وعلينا تحديث وإصلاح القواعد لتفادي الأوضاع غير العادلة مثل عدم احترام العمال والملكية الفكرية، كل هذا يجب أن يتوقف".

وتابع: "هناك الكثير من التوترات بسبب سوء التفاهم، ولا سيما فيما يتعلق بالضريبة الرقمية الفرنسية، نحن شرحنا الأمر وتوصلنا إلى اتفاق جيد جدًا وعمل الوزراء ساهم في تقدم هذا الموضوع".

وواصل: "في الواقع نحن في اقتصادياتنا لدينا أوضاع غير عادلة، بعض الأطراف الفاعلة وشركات دولية لا تدفع الضرائب وبالتالي تمثل منافسة غير عادلة، ويؤدي إلى اختلال التوازن مقارنة بالشركات الأخرى".