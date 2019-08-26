أسقطت طائرات حربية برازيلية مياها على الغابات المشتعلة في ولاية روندونيا الواقعة بالأمازون، في رد على غضب عالمي بشأن حرائق تدمر أكبر غابة إستوائية مطيرة في العالم.

وقالت متحدثة باسم مكتب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم، إن "بولسونارو أجاز اعتبارا من أمس الأحد القيام بعملية عسكرية في 7 ولايات لمكافحة الحرائق المحتدمة في الأمازون، استجابة لطلبات من الحكومات المحلية بالمساعدة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسخرت البرازيل 44 ألف جندي في منطقة الأمازون لمكافحة حرائق الغابات المستعرة منذ أكثر من أسبوعين، دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن كيفية وأماكن مشاركة القوات. وطلبت 6 ولايات في منطقة الأمازون، أمس الأول السبت، مساعدة الجيش لمكافحة عدد قياسي من الحرائق التي تستعر في الغابات المطيرة.

وتأتي هذه الاستجابة في الوقت، الذي أبدى فيه زعماء مجموعة السبع المجتمعون في فرنسا عن قلقهم العميق بشأن هذه الحرائق.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن مناطق قرب مدينة بورتو فاليو عاصمة الولاية، تفحمت بمساحات كبيرة، ولكن تم حصر الحرائق المشتعلة في مناطق صغيرة تحتوى على أشجار منفردة.

وعرض مقطع مصور بثته وزارة الدفاع البرازيلية، مساء أمس الأول السبت، طائرة عسكرية تضخ آلاف الجالونات من المياه لدى مرورها عبر سحب من الدخان قرب الغابة.