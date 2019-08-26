قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين تريد إبرام اتفاقًا مع بلاده بشأن الحرب التجارية بين البلدين، موضحًا أن نظيره الصيني أعلن رغبته في أن يبرم هذا الاتفاق في جو هادئ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش ختام أعمال قمة مجموعة دول السبع، أن الصين تعاني من تداعيات قاسية منذ أشهر، إذ فقدت الكثير من وظائف العمل.

وتابع: "جمعنا حوالي 100 مليار دولار كرسوم جمارك ووسائل الإعلام لا تتناول ذلك، العلاقات مع الصين مهمة جدًا، فالصين قوة لكنها ليست دائمًا، قيدت قيمة عملتها والأسعار لم ترتفع إلا قليلًا لأنهم يحافظون على العمل".

وأردف: "السوق العالمي رائع ولا أعتقد أن الصين وحدها لا يمكنها القيام بذلك، والرئيس الصيني ذكي ولا يستطيع أن يخسر 3 آلاف وظيفة في وقت وجيز، لأن هذا من شأنه تقويض النظام، وليس أمامه خيار آخر إلا إبرام اتفاق".