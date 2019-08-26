ياسر الهضيبي: إشادة ترامب بالسيسي دليل على قوة مصر دوليا

قال ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، إن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد النجاح الذي حققته مصر الفترة الأخيرة خصوصًا في ظل حربها على الإرهاب، فضلًا عن مكانة مصر وقوتها في الساحة الدولية، موضحًا أن مصر عادت مصر لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأضاف الهضيبي أن الرئيس حقق إنجازات على كل المستويات الداخلية والخارجية سواء المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن كل هذه الإنجازات علم بها دول العالم وعلى رأسها أمريكا، وبالتالي فإن هذه الإشادة تأكيد لأمر واقع لمسه الشعب المصري.

وأوضح أن السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت إنجازات كبيرة ، حيث إن مصر كانت خارج الاتحاد الأفريقي عقب ثورة 30 يونيو إلا أنها أصبحت رئيسًا للاتحاد، فضلًا عن تغير الموقف الأمريكي الذي كان معاديا لمصر وأصبح حليفا سياسيا، ويدرك أهمية مصر كعنصر فعال في إيجاد حلول لأزمات القارة.

وأكد الهضيبي أن تقدير الرئيس الأمريكى لمصر ولشخص الرئيس السيسي، وما حققته مصر من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمي غير المستقر، وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة إنما هو دليل قاطع على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وواشنطن.