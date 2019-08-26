وقع اختيار إدارة مهرجان الجونة السينمائي على فيلم "لما بنتولد" ليكون عرضه العالمي الأول في قسم أفلام خارج المسابقة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري" كما قدم فيلم تسجيلي يحمل اسم "مكان اسمه الوطن".

وشرع تامر في تصوير فيلم "لما بنتولد" قبل عامين، وتحديدا في نوفمبر 2017، وهو بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، والفنانة حنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطي.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسعة أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم، ومن المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

الفيلم إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبد الوهاب مؤسس شركة "Team One" للإنتاج الفني، في أول تجاربهم الإنتاجية.