أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في ختام قمة مجموعة السبع، أنه قد يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة المقبلة للمجموعة التي ستعقد في 2020 بالولايات المتحدة رغم استبعاد روسيا منذ 2014.

وأجاب ترامب ردا على سؤال عن حضور بوتين، قائلا: "قد أدعوه بالتأكيد"، بعدما دعا إلى إعادة ضم روسيا للمجموعة رغم معارضة الدول الأوروبية، موضحا أنه يجهل ما إذا كان الرئيس الروسي سيقبل الدعوة.

وأعلن ترامب أنه مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني إذا كانت الظروف "مناسبة"، قائلا في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا حيث حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن عبر استضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمحادثات: "إذا كانت الظروف مناسبة، فسأوافق بالتأكيد على ذلك".