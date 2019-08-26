ترامب يشيد بماكرون في "قمة السبع": قام بعمل رائع

أشاد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتقارب وجهات النظر بين قادة مجموعة السبع خلال قمتهم التي طغت عليها أزمة النووي الإيراني والتجارة والحرائق في الأمازون، وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إلى جانب ترامب في بياريتس: "لقد تمكنا من التوصل الى نقاط تقارب حقيقية، لم يسبق لها مثيل، وإيجابية للغاية، ما سيتيح لنا المضي قدما بطريقة مفيدة جدا"، فيما أوضح ترامب، أن ماكرون قام "بعمل رائع" خلال القمة.

ووجه ترامب كلامه لمضيفه "كان هذا مميزا للغاية، يومان ونصف يوم من وحدة الصف. أود أن أشكرك". وأنهى ماكرون وترامب، اللذان اتسمت علاقتهما بالتوتر احيانا خلال العامين الماضيين، المؤتمر الصحفي بالمصافحة والعناق مرتين، واقر ماكرون قبل القمة بوجود "توتر" بين الولايات المتحدة وأوروبا حول مجموعة من القضايا.

وقال ماكرون، اليوم، إن محادثات مجموعة السبع هيأت "ظروفا لعقد اجتماع وبالتالي اتفاق" بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني حول أزمة النووي الإيراني، وعبر عن الامل في تنظيم اللقاء "في الأسابيع المقبلة". لكنه سارع الى التحذير خلال المؤتمر الصحفي الختامي في قمة المجموعة في بياريتس من أنه "لم يتم عمل شيء، والأمور في غاية الهشاشة".

وقال الرئيس الأمريكي بعد ذلك إنه مستعد للقاء روحاني إذا توفرت "الظروف" المناسبة لذلك. واعتبر أن من الواقعي عقد لقاء مماثل خلال الأسابيع المقبلة.

بدوره، أعلن ماكرون "في مرحلة ما يجب عقد لقاء" بين ترامب وروحاني، و"آمل أن يتحقق هذا اللقاء خلال الأسابيع المقبلة"، ورأى أن "التغيير الحقيقي" الذي حصل بهذا الصدد هو "إبداء الرئيس روحاني انفتاحه" صباح الاثنين على هذا الاحتمال.

وبالنسبة الى ماكرون، يتعلق الأمر "بالنظر الى كيفية بناء اتفاق نووي جديد مع إيران"، في وقت يأمل الأمريكيون أن تكون "المدة" التي يشملها الاتفاق "أطول"، وأن تكون "مزيد من المواقع خاضعة للمراقبة"، ولم يشأ ماكرون إعطاء تفاصيل إضافية يمكن أن "تقوّض" المفاوضات.

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: إن "فرنسا تمارس الدور الذي عليها أن تمارسه مع ألمانيا وبريطانيا" والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.