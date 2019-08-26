تبدأ 11 سبتمبر لرياض الأطفال.. نصائح لشراء مستلزمات المدارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني في مؤتمر له، إن موعد بدء الدراسة لرياض الأطفال ستبدأ 11 سبتمبر، و21 سبتمبر للأكبر سنًا، ويستعد أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس لأطفالهم.

وتستعرض "الوطن" نصائح لشراء مستلزمات المدارس، كالتالي:

التوجه لشراء مستلزمات المدارس مبكرا قدر الإمكان لتجنب الزحام وزيادة الأسعار عن الطبيعي قبل موسم المدارس مباشرة.

اختيار المتاجر الكبرى التي تقدم عروض مع اقتراب دخول المدارس، للاستفادة منها، مما يساهم في توفير الميزانية.

الاطلاع على المستلزمات القديمة الخاصة بالعام الماضي ويمكن استعمالها هذا العام، بدلا من شراء جديدة.

يمكن استخدام علب الثلاجة محكمة الغلق بدلًا من "اللانش بوكس".

في حال زيادة عدد الأطفال والمستلزمات الخاصة بهم، يفضل شراء الأدوات المدرسية بالجملة من منطقة الفجالة توفيرا للنفقات.

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