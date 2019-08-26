قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جرى التوقيع على عقود إقامة 4 مراكز تجارية إماراتية "هايبر ماركت"، باستثمارات 500 مليون دولار، موضحًا أنه من المتوقع توفير 8 آلاف فرصة عمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن فروع "هايبر ماركت" ستتعاون في تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن المراكز التجارية ستقدم السلع بأسعار مناسبة وتنافسية وبجودة عالية، إذ يُجرى الحصول عليها من مصادرها دون حلقات وسيطة.

وتابع، أنه سيجرى إنشاء الفروع الأربعة في مناطق العبور والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال عام واحد، ثم يبدأ نشاطها ما بين 3 و6 شهور.