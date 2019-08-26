قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة دول مجموعة السبع كان أكثر من رائع، وتلقى على إثره إشادة عالمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن السيسي تحدث عن الدور المحوري للمرأة في هذا الوقت على مستوى العالم وضرورة المساواة بين الرجل والمرأة ودورها في محور التنمية.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أكد عدم وجود التنمية والرخاء والبناء دون الابتكار السياسي، مشيرة إلى أن العالم أشاد بدور مصر الريادي خلال الفترة الماضية، حيث كان دورها بارزًا في التقدم الاقتصادي.