أعربت ناهد عبدالناصر، والدة السباحة المصرية هانيا مورو، عن سعادتها البالغة بعد تألق ابنتها في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، وفازت بأربع ميداليات ذهبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقالت "عبدالناصر"، إن ابنتها "هانيا" تُمارس رياضة السباحة منذ أن كان عمرها 11 عاما، وشاركت في عدد من مسابقات السباحة على المستوى المحلي، وعندما بلغت من العمر 13 عاما شاركت في مسابقات على المستوى العربي والأفريقي، كما شاركت في عدة بطولات دولية وعالمية بعد ذلك.

وأوضحت أن ابنتها شاركت في البطولة الأفريقية في الجزائر العام الماضي، وحصلت على 6 ميداليات متنوعة، مضيفة: "السنة دي ربنا وفقها وحصلت على 4 ميداليات ذهبية في السباحة أضافت ليها وللبعثة ولبلدها مصر بشكل كبير".

وفازت هانيا مورو بالذهبية الرابعة بعدما حققت المركز الأول في سباق 800 متر سباحة حرة بزمن قدره 8 دقائق و54 ثانية وجزء وحيد من الثانية، وسبق لها الفوز بالميدالية الذهبية في سباقات 1500 متر حرة، و200 متر حرة، و400 متر حرة.

وتتصدر البعثة المصرية المشاركة في الألعاب الأفريقية صدارة جدول ترتيب الدورة.