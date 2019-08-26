قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إنه لم يتم بعد التوصل إلى حل دولي بشأن مصير مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، مشيرا، أثناء لقائه مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في بياريتز الفرنسية على هامش قمة مجموعة السبع، إلى أنه بحث هذا الموضوع في اجتماعاته مع زعماء الدول السبع.

وشدد ترامب، على أنه من غير العادل أن تدفع الولايات المتحدة وحدها أموالها لمواصلة احتجاز عناصر"داعش"، وبينهم مئات الأجانب، في معتقلات "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن كثيرين من هؤلاء يحملون الجنسية الأوروبية، بما فيها الألمانية، وتتطلع واشنطن إلى إقناع دول القارة العجوز باستعادتهم.

من جانبها، لفتت ميركل إلى أن بلادها سبق أن استقبلت عددا من عوائل "داعش" الألمان، مبدية التزام برلين بحل هذه القضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن ترامب هدد في وقت سابق، الدول الأوروبية بإطلاق سراح عناصر "داعش" المعتقلين في حال لم تتحمل مسؤوليتها في تقرير مصيرهم.