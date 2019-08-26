قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة بياريتز الفرنسية، أكدت الدعم الكامل لليبيا وضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا، إضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي يضم كافة الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وأضاف ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة، أن المجموعة تدعم أيضا خارطة الطريق التي أعدها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي بشأن ليبيا سيجرى الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة في باريس ولندن بمشاركة الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد ماكرون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدم عرضا بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى القلق إزاء الوضع في ادلب وضرورة حماية المدنيين والعاملين في منظمات الإغاثة والصحفيين والمدافعين عن الحقوق، وأهمية عدم إفلات أي مسئول عن جرائم عنف من العقاب، موضحا أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع حريصة على استمرار منطقة شمال شرق سوريا منطقة عازلة لتعزيز الاستقرار في سوريا، والإسهام في الدفع نحو الانتهاء من تشكيل لجنة صياغة للدستور في سوريا بضمان قيام سوريا بلم شمل جميع الأطياف بحيث يشارك جميع المواطنين في تقرير مصير ومستقبل بلادهم.