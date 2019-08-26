قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف تعتزم تنظيم أكثر من 50 معرضاً من معارض «أهلاً بالمدارس»، بالتعاون مع وزراة التموين، بتخفيضات تتراوح بين 25% و50%، فى سبتمبر المقبل.

وأضاف «العربى»، لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير السلع اللازمة للمدارس من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك، بهدف خفض تكلفة التداول، مشيراً إلى أن المعارض تتضمن السلع والأدوات المكتبية والملابس والأحذية والمواد الغذائية.

6 معارض فى الجيزة بمشاركة ٦٤ شركة متخصصة فى الأدوات المكتبية والملابس والأحذية

وقرر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إقامة ٦ معارض بتكلفة إجمالية ٢٫٥ مليون جنيه، بمشاركة ٦٤ شركة متخصصة فى مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس وأدوات تكنولوجية. وكشف «ناصر»، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بالدورة الجديدة ٢٠١٩- ٢٠٢٣، عقب تشكيل هيئة مكتب الغرفة، أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة فى إقامة المعارض الستة، التى ستنطلق أول سبتمبر، ولمدة شهر كامل.

وأوضح «ناصر» أن المعرض الرئيسى سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، والمعارض الأخرى بمراكز أوسيم وكرداسة والحوامدية، مشيراً إلى أن الغرفة ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجيستية للشركات العارضة، التى ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪. وأكد «ناصر»، فى بيان، اليوم، أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة ٢٠١٩- ٢٠٢٣ ستشهد، وفق استراتيجية المجلس، تنفيذ العديد من المشروعات وإنجاز كل الملفات العالقة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تجديد المشروع الذى نفذته الغرفة خلال السنوات الأخيرة، لتقديم خدمات التأمين الصحى لمنتسبى الغرفة من التجار، والذى تحملت الغرفة ٣ ملايين جنيه سنوياً لتنفيذه.