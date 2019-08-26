أكد وزير قطاع الأعمال، تطلع مصر للتعاون مع الجانب الصينى فى مجال صناعة السيارات الكهربائية خاصة فى ظل ما لديه من خبرة وتكنولوجيا متقدمة فى هذه الصناعة، مشيراً إلى السعى للشراكة مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة النصر للسيارات.

"الوزير": سنقدم حوافز اقتصادية للشريك المحتمل والمستهلكين

واستعرض «الوزير» خلال استقباله، اليوم، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وهان بينج وزير مفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك، عدداً من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة للشريك المحتمل والمستهلكين، فى إطار السعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وشهد اللقاء التباحث حول الزيارة المرتقبة لوزير قطاع الأعمال العام إلى الصين خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع السفارة المصرية فى بكين، وذلك لعقد لقاءات مع اتحاد مصنعى السيارات فى الصين وعدد من الشركات الصينية العاملة فى صناعة السيارات الكهربائية وزيارة مصانعها، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية فى الصين وبحث إمكانية التعاون المشترك.

وأعرب السفير الصينى عن سعادته بالتقدم الإيجابى فى التعاون بين الجانبين، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للشراكة والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، وكذلك الترتيبات اللازمة لزيارة وزير قطاع الأعمال إلى الصين.