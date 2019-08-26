نتنياهو: إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل في مواجهة إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها "بكل السبل الضرورية" في مواجهة إيران، التي تتحرك "على جبهات عدة".

وأضاف، في شريط مصور نشره مكتبه، أن "إيران تتحرك على جبهات عدة لشن هجمات دامية على دولة إسرائيل"، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها بكل السبل الضرورية. أدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لتوقف ايران هجماتها"، وذلك تزامنا مع قمة قادة مجموعة السبع في بياريتس جنوب فرنسا.

وجاء هذا التصريح، بعدما شن الجيش الإسرائيلي، أمس الأول السبت ضربات على بلدة عقربا السورية لمنع هجوم إيراني بطائرة مسيرة انطلاقا من سوريا، بحسب الجيش، وكذلك بعد سقوط طائرة مسيرة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، نسبه لبنان إلى اسرائيل.

واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، الهجوم بطائرة مسيرة مسلحة بمثابة "إعلان حرب"، فيما هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أمس الأحد، بأنه "عندما تدخل الطائرات الإسرائيلية دون طيار المجال الجوي اللبناني سنعمل على إسقاطها".