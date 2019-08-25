أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا الهادفة لمواجهة "تهديدات" الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته مساء اليوم، إن بومبيو أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو حول "الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو "أعرب عن دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني، وفي اتخاذ الإجراءات لمنع الهجمات الوشيكة ضد الأصول الإسرائيلية في المنطقة"، متابعة: ناقش الجانبان، "كيف تقوم إيران بتعزيز مواقعها في سوريا من أجل تهديد إسرائيل وجيرانها"، فيما شدد نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية "ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني التي تهدد إسرائيل أينما كانت".

ونفذ جيش الاحتلال، أمس السبت، ضربة جوية على أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة، فيما ذكر الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية".