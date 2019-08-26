خبير بيئي عن حرائق "الأمازون": رئيس البرازيل يشجع على حرق الغابات

تُعد حرائق غابات الأمازون أسوء الكوارث الطبيعية في العالم، كونها تشكل 20% من مساحة الغابات في الأرض، وهي من أغنى الغابات في الكوكب من حيث التنوع البيولوجي، وتعتبر رئة العالم، حسبما أكد الدكتور حبيب معلوف، أستاذ الفلسفة البيئية بجامعة بيروت، خلال حواره على شاشة "الغد" الإخبارية.

وأوضح "معلوف"، أن الرئيس البرازيلي الجديد أنكر قضية تغيير المناخ مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشجع على إحراق وقطع الغابات من أجل توسيع الزراعة والاستثمار في هذه الغابات لعلمه بوجود معادن ثمينة أسفل هذه الغابات، ولتطوير تربية المواشي بهذه المناطق والاعتماد أكثر على اللحوم ومشتقاتها.

وأشار أستاذ الفلسفة البيئية بجامعة بيروت، إلى أن حرائق الغابات تمثل أزمة عالمية تؤثر على الغلاف الجوي وتزيد من سخونة الأرض، وتؤثر على العام أجمع، بخاصة الخليج، لكون معدل استهلاكها للوقود الحفوري يتصاعد، وكلما حدثت تنمية في المنطقة العربية تسبب ذلك في زيادة الانبعاثات.