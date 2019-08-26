قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في موقع رويسات العلم، داخل مزارع شبعا المحتلة، بإطلاق قنابل مضيئة عدة في أجواء تله سدانة وبركة النقار ومحلة البيادر، خراج بلدة شبعا، كما سمع دوي عدة انفجارات داخل المزارع المحتلة.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إلى أن "القنابل المضيئة التي ألقاها العدو الإسرائيلي من موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، أدت إلى وقوع حريق في منطقة الشحل المحررة غربي شبعا، وعمل الدفاع المدني بشكل سريع على إطفاء الحريق".

وفي سياق متصل، حلقت طائرة استطلاع تجسس إسرائيلية على علو متوسط ومنخفض، فوق القرى الواقعة جنوب سد القرعون في البقاع الغربي.