الكويت تعرب عن استعدادها لدعم لبنان في مواجهة اعتداءات إسرائيل

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، عن استعداد الكويت لدعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي لبري، في بيان، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الغانم، اليوم، أعرب فيه المسئول الكويتي عن استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان، فجر أمس الأحد، وأبدى رئيس مجلس الأمة الكويتي، "كل الاستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت مصادر لبنانية عدة، قالت في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية وجهت، أمس الأحد، 3 ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مركز عسكري لتنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بلدة "قوسايا" على الحدود مع سوريا، ما تسبب في أضرار مادية بالموقع لكن دون سقوط مصابين.

وجاء الهجوم بعد نحو يوم من حادث آخر وقع فجر الأحد حينما أسقطت في سماء ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعتبر موقعا لـ "حزب الله" اللبناني، طائرة مسيرة إسرائيلية، لتنفجر أخرى في الأجواء، ووصف الزعماء اللبنانيون ما حصل بـ "الاعتداء السافر" على سيادة البلاد.