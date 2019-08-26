قال السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، إن مصر حريصة على مد جسور التعاون مع اليابان، خاصة في النقل لافتا إلى أن هذا الملف يعد أول خطوة لتشجيع التجارة والاستثمار بين أي دولتين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "نشجع السائح الياباني على مشاهدة مساهمة بلده في بناء المتحف المصري الكبير، والذي سيصبح أكبر صرح ثقافي على مستوى العالم، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية".

وقال السفير، إن عدد السائحين اليابانيين في مصر وصل إلى 130 ألف سائح سنويا حتى عام 2010، ثم توقفت عقب اندلاع ثورة 25 يناير .

وتابع: "السائح الياباني فريد من نوعه، لأنه يهتم بالناحية الثقافية والحضارية والتاريخية بالدرجة الأولى، ولا يذهب للترفية أو المقاصد الشاطئية"، مؤكدا أن عدد السائحين اليابانيين بدء في الارتفاع بداية من عام 2014، ووصل حاليا إلى 47 ألف سائح.

وأوضح "كامل" أن هناك تعاون كبير بين البلدين في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن اليابان لمست قدرة مصر على تطبيق التجربة اليابانية ما يسمح لها بالاستثمار لها في هذا المجال.

ولفت إلى، وجود خطة طموحة لإنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر، موضحًا أن الجانب الياباني يتابع تنفيذ هذه الخطة عن كثب.