أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن تطلعه لبحث سبل تعميق التحالف مع الولايات المتحدة ومناقشة الوضع الإقليمي، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية وإيران، وذلك خلال اجتماع ثنائي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا.

وقال آبي حسب ما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، إنّ الاجتماع فرصة جيدة لمناقشة التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه سيتم التوصل قريبا لاتفاقية تجارة مع اليابان، واصفا إياها بأنّها ستكون "اتفاقية كبرى".

وعن اتفاق قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم على تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه رسالة إلى إيران فيما يخص ملفها النووي، قال ترامب إنّه لم يناقش الأمر، معربا عن تأييده تواصل ماكرون وآبي مع إيران: "لا يمكننا منع أحد من إجراء محادثات، إذا أرادوا التحدث يمكنهم فعل ذلك".