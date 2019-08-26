حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ضيفان على "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على شاشة DMC اليوم الاثنين في تمام الحادية عشر مساءَ.

وبدأ "إسعاد"، بمغازلة مصطفى فهمي، في بداية الحلقة، قائلة: "إيه الجمال ده، الواحد قاعد تعبان نفسيًا"، متابعة: "لكل عصر أيقوناته، هو مبعث السعادة، وأيقونة الفن الراقي، والعصر اللي فات كان فيه رشدي أباظة، لكن إحنا كمان عندنا أيقونات جميلة"، ليرد عليها: "إيه المقدمة الجميلة دي، إيه الكلام الحلو ده".

وقال "فهمي" إنه يحاول الابتعاد عن "السخف" في الأعمال الذي يقدمها: "لما بقرأ السيناريو بقرأ الموضوع كله مش دوري بس، وبشوف لو فيه هدف أو عاوز يوصل لحاجة، ولو لقيت الشخصية حلوة والعمل مش أد كده بعتذر، والعكس صحيح، وبحاول ألاقي الحاجة اللي تليق وتمشي معايا".