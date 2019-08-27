محافظ الدقهلية في احتفال مولد الشهيد مارجرجس: المصريون إخوة متحابون

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن "الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر كلها تقف على قاعدة راسخة وبناء صلب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ لا تهتز ولا تنال منها مكائد الكارهين ولنا أن نفتخر بأنفسنا وهويتنا الوطنية التي نحيا بها على أرض مصر الطيبة لا فرق بين مسلم ومسيحي".

جاء ذلك في الاحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس بمركز أجا، مساء اليوم، بحضور اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، و اللواء حسام عبدالواحد، مدير الأمن الوطني، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، واللواء عبدالواحد الصافي، مدير الأمن العام، والدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد، والعقيد تامر العوضي، المستشار العسكري، والعقيد حامد إسماعيل، هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم صلاح أبوزيد، نائبا عن مدير المخابرات الحربية مدير المخابرات الحربية بالدقهلية.

وأضاف شاروبيم، "كنا هنا منذ أيام ليست بالبعيدة نحتفل بمولد الشهيد محمد ابن أبي بكر في مسجده الذي يبعد بضع مترات عن احتفالنا اليوم بمولد الشهيد مارجرجس، لنؤكد للعالم أجمع أننا نحيا شعب واحد في وطن واحد تربطنا علاقات الوطنية والدم المصري الذي يسري في عروقنا".

وأكد أن "المصريين لم يكونوا يوما مسلمين ومسيحيين بل إخوة متحابين وأن وجودنا اليوم معا أوضح دليل وأقوى برهان على الوحدة والمحبة التي تجمع المصريين بمختلف عقائدهم وأن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية".

وذكر أن الماضي والحاضر والمستقبل يفرض علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال طريق البناء والإنجاز الذي بدأه من أجل توفير حياة كريمة للجميع، موجها رسالة شكر للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، لجهودهم البارزة في حفظ أمن مصر وحدودها وترابها.

وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف ونيافة الحبر مرقص، مطران شبرا الخيمة وتوابعها كلمة، أكدوا فيها على نموذج الوحدة الوطنية والتعايش الذي تعيشه ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة.