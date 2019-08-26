قال الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات "العزبي"، إنه لن يتم إغلاق سلسلة الصيدليات "العزبي" من الغد كما يردد البعض على مواقع السوشيال ميديا، خاصة بعد القرار الصادر من وزارة الصحة بشطبه من سجلات الصيادلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "العزبي"، أن صيدليات "العزبي" مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث إن قرار إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة بشطبه وسحب ترخيص الصيدليات منعدم من الأساس، كما أن القرار الصادر من اللجنة التأديبية بنقابة الصيادلة بشطبه ما زال يُنظر أمام القضاء لأنه قرار مطعون عليه، وبالتالي لا يجوز تنفيذه إلا بعد الفصل النهائي بالحكم.

وأوضح أن إدارة التراخيص بالوزارة ليست الجهة المسؤولة قانونًا عن الصيدليات، وبالتالي فإن القرار منعدم من الأساس وليس له أي سند من الصحة، بحسب قوله.