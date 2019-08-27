مصطفى فهمي: "فيه ناس بتعجز روحها بدري.. وكنت هكرَّش بس لميت روحي"

تحدث الفنان مصطفى فهمي، عن النظام الغذائي المفضل لديه، مشيرًا إلى أن السن يجب أن يكون عاملًا مؤثرًا في تناول الطعام بسبب اختلاف قدرة الجسم على حرقه وهضمه وفقًا لهذا العامل.

وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "أنا مش أكيل، ومليش في الأكل التقيل، وباكل أكل خفيف وبحب السندوتشات وأموت فيها طول عمري، وبحب الجبن".

وتابع أنه يحب تناول بعض أنواع المكرونة و"الباستا"، مشيرًا إلى أنه خسر الكثير من وزنه في الفترة الأخيرة: "سيبت نفسي وابتديت هكرَّش، لكن وقفت وبدأت لصحابي ولعبت رياضة وقلت ألم روحي وعملت ريجيم".

في سياق متصل، قال "فهمي"، إنه لا يعتبر نفسه طاعنًا في السن: "فيه ناس بتكبر روحها، معرفش ليه بتعمل كده، تقوله يلا نسهر يقول يا عم بقى نقعد قدام التليفزيون، فيه ناس بتعجز روحها بدري".