رصدت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مبلغ 2.8 مليون دولار، مساعدات إلى السودان، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة نتيجة السيول، وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان، أمس، إن حكومة الولايات المتحدة، رصدت المبلغ، في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في جميع أنحاء البلاد، نتيجة السيول.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن تلك الاستجابة تشمل توفير مأوٍ ومواد غذائية وطبية ومستلزمات نظافة وحماية صحية، إضافة إلى دعم في مجالات النقل والإمداد.

جدير بالذكر، أن نحو 67 شخصًا لاقوا مصرعهم في السودان، وأنهارت آلاف المنازل في عدة ولايات سودانية ضربتها السيول.