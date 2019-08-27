شهدت الـ72 ساعة الأخيرة نشاطات مكثفة للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ وصوله لمدينة بياريتز الفرنسية لحضور قمة الدول السبع الكبرى، يوم السبت الماضي، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية ومباحثات مع عدد من القادة والرؤساء المشاركين في القمة، وألقى كلمة خلال إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا وأخرى أمام جلسة المناخ.

بدأ الرئيس السيسي نشاطاته في اليوم الأول لوصوله، بلقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تركز في 3 محاور رئيسية أولها العلاقات الثنائية الكبيرة بين مصر وإيطاليا والشراكة بين الدولتين في المشروعات الكبرى في مصر، وقضية الطالب جوليو ريجيني، كما ناقش الأزمة الليبية.

في اليوم الثاني للقمة، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته، كل من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أوضح خلال الاجتماع أن الهدف منه هو التنسيق والتشاور قبل بدء أعمال القمة، والتوافق على الرسائل العامة التي سيتم طرحها، بحيث تتحدث الدول الأفريقية المشاركة بصوت واحد متناغم خلال أعمالها.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الثاني، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش فعاليات القمة، في لقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مثل سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأوضاع السياسية في عدد من دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص القضية الليبية، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى حول سبل تحقيق التسوية السلمية ومكافحة الاٍرهاب في ليبيا.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، حيث ألقى كلمة خلالها تركزت حول ما تعانيه القارة من مشكلات، وعلى رأسها قضية الإرهاب في أفريقيا، والأزمة الليبية التي أكد ضرورة الحل السلمي لها والتطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى والفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وفي نهاية اليوم الثاني، شارك الرئيس في حفل عشاء للمشاركين في قمة دول السبع الصناعية الكبرى، حيث جمعت صورة تذكارية الرئيس السيسي وقادة الدول والوفود المشاركة في قمة مجموعة السبع، وذلك في ختام القمة، مختتمًا مشاركته في أعمال القمة.

اليوم الثالث للقمة شهد لقاءات عديدة للرئيس السيسي مع عدد من زعماء القمة، بدأها بلقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أشاد خلاله الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي ومصر وما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات وطفرة اقتصادية.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش القمة، قبل أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تطرقا إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، واستعرضا العلاقات الأفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومنها الأزمة الليبية.

وشارك الرئيس السيسي كذلك في جلسة "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، ضمن فعاليات القمة، وألقى خلالها كلمة أكد فيها أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا يمثل سوى جزء لا يُذكر من إجمالي الانبعاثات العالمية.