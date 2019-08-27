افتتاح مدارس جديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه في كفر الشيخ

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس، مدارس جديدة بعاصمة المحافظة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، لتحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة منها، "افتتاح مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية بتكلفة 6 ملايين و278 ألف جنيه على مساحة 3118 م2_أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 31 فصلا، بمدة تنفيذ 9 شهور، لخفض الكثافة بالفصول إلى 36 طالبا بالفصل".

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة علي عبدالشكور المتميزة بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية بتكلفة 3 ملايين و167 ألف جنيه على مساحة 7886 م2_أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 14 فصل، بمدة تنفيذ 9 شهور، لافتا إلى أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن "الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع كل الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم".