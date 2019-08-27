غادة رجب: أنا هادية بطبيعتي وبحب أطبخ في البيت

قالت الفنانة غادة رجب إنها قدمت عددا من الأغاني باللهجة الخليجية مؤخرًا من كلمات الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الغناء باللهجة الخليجية ليس بالأمر السهل مشيرة أنها غنت بعدد من اللهجات المختلفة "تونسي وليبي وعراقي وكويتي" إضافة إلى غنائها باللغة التركية.

وأوضحت غادة رجب أن أغنيتها "محتاجيني" التي غنتها باللهجة الخليجية حققت 10 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وكشفت عن سبب عدم ظهورها في الإعلام قائلة: "أنا هادية بطبيعتي ومش بتاعة أضواء وأنا بتاعة بيت وبحب الطبخ وبطبخ حلو لأني بحب الأكل".

وأشارت إلى أنها تحب الأكل الشرقي وتجيد طبخ بعض الأكلات الشرقية مثل "الحمام المحشي والبط والملوخية والمسقعة".