انتقد الإعلامي عمرو أديب ابتعاد الفنانة غادة رجب عن الظهور الإعلامي وعن الساحة الغنائية في مصر وعدم إقامتها أي حفلات فنية وذلك خلال حلقة الإثنين في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، التي استضاف فيها الفنانة.

وقال أديب: "ده فيه ناس مش مغنيين واليومين دول وبيعملوا حفلات، ويوم اه ويوم لا وهما أصلا مش مغنين وانتي سايبانا كده".

وسخر أديب من اعتراف غادة رجب أنها تحب الجلوس في المنزل وطبخ الأكلات الشعبية مثل البط قائلًا: "سيبك من البط وخليكي معانا شوية وانتي سايبانا وقاعدة مع البط".

وأكدت غادة رجب أنها تكره حياة الأضواء الصاخبة مشيرة أنها ستقدم بعض الأغاني باللهجة الخليجية والمصرية وستقيم بعض الحفلات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.