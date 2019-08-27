طقس اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأن يسود طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 27 36

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 26 40

شبين الكوم 26 35

طنطا 26 35

دمنهور 24 34

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 36

العريش 24 32

رفح 22 32

رأس سدر 26 37

نويبع 29 38

طابا 26 36

كاترين 19 34

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

الوادي الجديد 27 42

حلايب 28 36

شلاتين 27 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة المنورة 28 45

القدس 20 30

الرياض 26 44

المنامة 32 39

أبو ظبي 31 41

الكويت 30 46

دمشق 18 39

بيروت 26 31

عمان 20 34

غزة 24 31

بغداد 30 48

مسقط 27 32

صنعاء 14 28

الخرطوم 27 36

طرابلس 23 31

تونس 25 36

الجزائر 22 30

الرباط 16 25

نواكشوط 25 28