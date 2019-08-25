علق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الحرائق الضخمة التي تلتهم غابات الأمازون بالبرازيل، وذكر أن غابات الأمازون تّمد العالم بحوالي 20% من الأكسجين على مستوى العالم، وبالتالي فإن لها تأثير كبير جدًا في التغيرات المناخية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف عبد العال: "حرق غابات الأمازون بتخليني أرجع للجملة الشهيرة وهي إن الإنسان حارب الطبيعية، فالطبيعة الآن تُحاربه"، حيث إن الإنسان أفرط في استخدام غازات الاحتباس الحراري مثل استخدام الفحم، وكذلك القضاء على المساحات الخضراء، وبالتالي فإنها تُعتبر حربا من الإنسان على الطبيعة.

وأشار إلى أن الطبيعة ترد على محاربة البشرية لها من خلال الكوارث الطبيعية التي تّحدث مثل العواصف الثلجية أو ما يحدث في أفريقيا من جفاف أو فيضانات، "فربنا يستر"، على حد قوله.

وعن درجة الحرارة في مصر، أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا ما زلنا في فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة أمر طبيعي، "بس إن شاء الله على نهاية الأسبوع هيبقى فيه تحسن في الأحوال الجوية"، على حد قوله.