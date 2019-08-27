"زق ابننا في الترعة".. مسن وزوجته يقتلان طفلا ويشوهان جثته في أسيوط

تمكن فريق مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من كشف غموض واقعة العثور على طفل داخل جوال مقتولا خنقا ومكبل اليدين وملقى وسط القمامة خلف المطافى القديمة في قرية نزالي جانوب بدائرة المركز.

كشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة مسن وزوجته جارا أسرة الطفل، انتقاما من الطفل ظنا منهم أنه وراء وفاة نجلهما غرقا بمياه الترعة عندما كانا يلعبان سويا هناك، فاستدرجا المجني عليه وكبلا يديه وقتلاه خنقا ثم سكبا عليه "ماء نار"، لتغيير ملامحه حتى لا يتعرف عليه أحد ثم وضعاه في جوال وألقيا في وقت متأخر من الليل بجوار مبنى المطافئ الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب، حيث تم العثور عليه.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد جمال، رئيس مباحث القوصية، بورود بلاغ من هواري الجندي، أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية، بعثوره على جثة طفل عارية ومجهولة الملامح، 4 أعوام.

انتقل فريق مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبيّن أنّ الجثة لطفل ذكر يبلغ من العمر نحو 4 أعوام، عارية ومجهولة الملامح، وتنبعث منها رائحة، وتم استدعاء النيابة العامة ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي.

وكشفت التحريات أن الجثة لطفل يدعى "معتز عاطف" من قرية "نزالي جنوب"، مبلغ بتغيبه قبل يومين، وأنّ والد الطفل قُتل بطلق ناري بالخطأ في حادث مسجد القوصية، بسبب خصومة عائلية في يوليو الماضي.

شُكّل فريق بحث، تحت إشراف مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، برئاسة العميد أحمد الراوي، رئيس مباحث المديرية، بمشاركة فريق من الأمن العام وضباط مباحث القوصية.

وأسفرت جهود الفريق أن وراء الواقعه "ع.ع.ص"، 65 سنة وزوجته "ر.س"، 47 سنة جيران أسرة الطفل، مقيمان بقرية نزالى جانوب بدائرة قسم شرطة القوصية.

أعدت مأمورية للقبض على المتهمين وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأن السبب انتقاما منه ظنا منهم أنه السبب في غرق ابنهما عبدالنعيم عبدالتواب عبدالنعيم، 6 سنوات، أثناء اللعب معه وأن ابنتهما ذكرت أن الطفل معتز، المجنى عليه، هو من قام بدفع شقيقها فى الماء أثناء اللعب فبيتا له نية القتل من حينها.

وأوضح المتهمان في اعترافهما أنهما قاما بإستدراج الطفل لمنزلهما وقاما بتقييده وتعذيبه وقتله "خنقا" عقابا له على ما ظناه فيه ثم سكبا على وجهه "ماء نار"، لتغيير ملامحه حتى لا يتعرف عليه أحد ثم وضعاه فيه جوال وانتظرا إلى وقت متأخر من الليل وألقيا به بجوار مبنى المطافئ الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.