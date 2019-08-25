يكثف فريق مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، جهوده لكشف غموض عثور أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية على جثة طفل (4 أعوام) عارية ومجهولة الملامح، داخل جوال وملقاة وسط القمامة خلف المطافئ الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب بمدينة القوصية بأسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمد جمال رئيس مباحث القوصية، بورود بلاغ من "هواري الجندي" أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية، بعثوره على جثة طفل عارية ومجهولة الملامح (4 أعوام).

وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبيّن أنّ الجثة لطفل ذكر يبلغ من العمر نحو 4 أعوام، عارية ومجهولة الملامح، وتنبعث منها رائحة، وتم استدعاء النيابة العامة ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي.

وأوضح أهالي أنّ الجثة لطفل يدعى "معتز عاطف" من قرية "نزالي جنوب"، مبلغ بتغيبه قبل يومين، وأنّ والد الطفل قُتل بطلق ناري بالخطأ في حادث "مسجد القوصية" بسبب خصومة عائلية في يوليو الماضي، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.