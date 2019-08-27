أعلنت الشرطة الهندية اليوم أنّ 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرين بجروح خطيرة، إثر اصطدام شاحنة بحافلتين ثم انقلابها بعد ذلك على أحد الطرق السريعة بولاية "أتر برديش" الواقعة شمالي البلاد.

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية عن المسؤول في الشرطة داينيش تريباثي قوله، إنّ من بين القتلى سيدة و3 أطفال، مشيرا إلى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.

من جانبه، وجّه رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث، المسؤولين المعنيين بضمان تقديم الرعاية والعلاج المناسب للمصابين.