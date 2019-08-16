أشارت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، في نبأ عاجل، عصر اليوم، إلى وقوع صدامات بين الشرطة ومئات المتظاهرين في كشمير الهندية، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.