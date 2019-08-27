اقتحمت نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية اليوم، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وأجرى الجنود قياسات لـ3 منازل وصوروها من الداخل والخارج، وفتشوا عددا آخر، وسلّموا فلسطينيا بلاغا لمراجعة المخابرات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسيرين أحمد عارف العصافرة، ومؤمن سعيد عطية الزهور، ومنزل جده عطية الزهور، وأخرجت ساكنيها لأخذ قياساتها، كما فتشت عدة منازل في البلدة.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم امرأة في قرية بيت كاحل قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية، وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياستها بهدم منازل منفذي العمليات، في محاولة منها لوأد فتيل العمليات ضد إسرائيل وردع الشبان الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال، والسعي جاهدة في الوقت ذاته لطرد عائلات منفذي العمليات من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى.

يذكر أنّه بتاريخ 1/8/2002 أعلنت حكومة الاحتلال انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنّهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا في أعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة.