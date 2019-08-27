قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إجمالي حجم القروض التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظات، بلغ 11.2 مليار جنيه، أسفرت عن تمويل أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخريجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزي.

وأضاف "شعراوي" فى تصريحات، أن "مشروعك" يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5%، بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات.

وشدد "شعراوي" على ضرورة تذليل كافة العقبات، وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم مع وجود دراسات جدوى للمشروعات التي يرغب المتقدمون تنفيذها مع وجود فرص التدريب الفني والإداري، بجانب إصدار تراخيص مؤقته للمشروعات من إدارة "مشروعك"، في كل محافظة، إضافة إلى تكثيف التوعية لدي الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

وقال "شعراوي" إن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك"، فنفذت المنيا 16 ألفاً و560 مشروعاً، والبحيرة 13ألفاً و933 مشروعاً، وسوهاج 13 ألفاً و380 مشروعاً، والدقهلية 11 ألف مشروع، فيما كانت محافظات المنيا وسوهاج والشرقية هي الأكبر في حجم القروض التي حصلت عليها وتجاوزت المليار جنيه في كل منها.

وطالب "شعراوي" الشباب بالتوجة إلى مقار "مشروعك"، في الأحياء أو المدن أو المراكز القريبة من مقار إقامتهم والتعرف على التسهيلات المقدمة للشباب والمرأة، وإجراءات الحصول على قروض من خلال المشروع، والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا يوجد سقف للقروض، حيث يتم التمويل طبقاً لحجم المشروع وهيكل التمويل، مؤكداً أنه تم تغطية جميع المحافظات بمقار "مشروعك" في 287 مقرا، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك المشاركة في المشروع مع الإشراف الشخصي من جانب كل محافظ لتذليل أي معوقات تواجة تنفيذ أي مشروع.