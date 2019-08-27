يواصل الفريق السيمفوني العسكري تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، والذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية، ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية، بتستخدام الألات النحاسية والخشبية والإيقاعية، بالإضافة إلى موسيقى القرب، مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.

وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الاحتفالات أثناء المهرجان، من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية، كما قدم­ الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض.

كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية، والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

وتؤكد مشاركة الفريق المصري في المهرجان، على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون، وأيضاً تساهم في الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة، وتبادل الثقافات بين الشعوب، فتمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور.