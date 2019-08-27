خطة مشروطة لجدول أعمال التخلص التدريجي من مركبات الوقود

أعلنت أكثر من عشرة دول ومناطق جدول أعمالها للتخلص التدريجي من مركبات الوقود، جاء ذالك وفقاً بيان السيارات الأسبوعية من الصين.

وقالت هولندا والنرويج إنهما ستحظران مبيعات سيارات الوقود بالكامل بحلول عام 2025، وتأمل فرنسا والمملكة المتحدة أيضًا في حظر مبيعات جميع سيارات الوقود بحلول عام 2040.

وفي مارس من هذا العام، أصدرت مقاطعة هاينان في الصين خطتها لتطوير سيارات الطاقة النظيفة، والتي اقترحت الحظر التام على مبيعات مركبات الوقود بعد عام 2030.

هاينان هي أيضا أول مقاطعة في الصين التي أصدرت بوضوح جدول أعمال حظر مركبات الوقود، ووفقًا للمطلعين، فإن الرد الذي قدمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشجع بلا شك المزيد من المقاطعات والبلديات على الإعلان عن جدول أعمال حظر مركبات الوقود.