ذكرت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن قيادات الطيران المدني تسابق الزمن للانتهاء من استعداداتها النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، تمهيدا لافتتاحه خلال سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم أفضل الخدمات للركاب داخل المطارات المصرية.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن أعمال التطوير المتوقع الانتهاء منها قريبا، تضم توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً، مبينة أنه سيتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا، مع زيادة البوابات من 8 إلى 12 بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

وأكدت أن خطة التطوير تتضمن تعزيز المنظومة الأمنية ومطلباتها من أعمال مدنية ومعدنية وكهروميكانيكية للصالة، وكل أعمال الموقع العام وسور دائم ومبنى المحولات والمبنى الإداري.