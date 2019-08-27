شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ختام دوري "أنت اقوى من المخدرات"، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

شملت فعاليات الختام، عرض طيران قدمته وزارة الطيران المدني من ضمنها عروض باراشوت، وتقديم أغنية الختام "أنت أقوى" للفنان أحمد جمال، بالإضافة إلى عروض الطيران الورقي، كما تم تنفيذ المباراة الختامية للدوري.

شارك في فعاليات الختام 160 متعافي، وقدم وزير الشباب ووزيرة التضامن الاجتماعي كأس البطولة والميدالية الذهبية للفائزين بالمركز الأول، وتسليم الميداليات الفضية والبرونزية للمركز الثاني والثالث، بالاضافة إلى تسليم كأس أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل هداف للبطولة، علاوة على تسليم كأس أفضل روح رياضية.