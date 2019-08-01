زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز التنمية الشبابية والرياضية، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس، لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتجمع العاملين استعدادًا لاستقبال النشء والشباب من قاطني شبرا الخيمة والمناطق المجاورة، جاء ذلك قبيل توجهه إلى مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس الأسبوعي.

وتفقد الوزير جميع المرافق والمنشآت داخل المركز بداية من حمامات السباحة، والملاعب والمسرح وقاعات ورش العمل التدريبية والحدائق والمكاتب الإدارية وقاعات السينما، كما رصد عدد من المخالفات متعلقة بالبوابات الخارجية وعدم نظافة المحيط والسور الخارجي للمركز. وجه الوزير بضرورة إصلاح أي تلفيات ومعالجة القصور، كاشفًا عن قيامه بزيارة أخرى للمركز خلال الفترة المقبلة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات على أرض الواقع.