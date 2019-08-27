أصدر ثمانين نائبا في البرلمان الإيراني بيانا اتهموا فيه الرئيس حسن روحاني بمخالفة مواقف المرشد الأعلى علي خامنئي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وجاء في البيان الذي أصدره نواب في البرلمان، اتهامات لروحاني بمخالفة مواقف المرشد الأعلى، والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجه النواب سؤالا لروحاني: "ما هو سبب اتخاذك مواقف معارضة لمواقف المرشد الأعلى؟ لماذا تسعى للقاء والتفاوض مع شخص وصفته بنفسك سابقا بالمجنون، بينما قال المرشد الأعلى أننا لن نتفاوض مع هذه الإدارة الأمريكية، وأن التفاوض معها سم قاتل؟".

وكان روحاني قد صرح مؤخرا بأن طهران لا تستثني التفاوض، إن كان ذلك يصب في مصلحة البلاد.