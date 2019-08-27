قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة "لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر"، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة إغلاق هذه الصيدليات.

إيناس عبدالحليم: تغيير اسم صيدليات العزبي إلى ما كانت عليه

وأوضحت النائبة، في بيان لها اليوم، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير اسم الصيدليات، مشيرة إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرح لهم بمزاولة المهنة باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، مبينا أنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.

وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كلا من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلةبوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.