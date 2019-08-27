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شطب صيدليات العزبي

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

بموجب ذلك القرار فقد تم خلع صفة الصيدلي عمن صدر في حقهم القرار، وذلك وفقا للدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، في حديثه لـ"الوطن"، مؤكدا أن الترخيص الذي كان قد تم منحه لهم سيتم سحبه من هؤلاء، لمدة عام لمن صدر القرار بشطبه لمدة عام ونهائيا لمن كان قراره نهائيا، وبالتالي سحب التراخيص الممنوحة بعد رفع أسمائهم من سجلات الوزارة، وذلك بحسب المادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

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وقال الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات "العزبي"، إنه لن يتم إغلاق سلسلة الصيدليات "العزبي" من الغد كما يردد البعض على مواقع السوشيال ميديا، خاصة بعد القرار الصادر من وزارة الصحة بشطبه من سجلات الصيادلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

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وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن قرار شطب الدكتور أحمد العزبي من نقابة الصيادلة وسحب تراخيص صيدلياته صدر منذ فترة طويلة ولكن لم يتم الاستئناف على القرار، ما جعل القرار نهائيًا وواجب التنفيذ، مؤكدًا أن العزبي يّضرب بقانون الصيدلة عرض الحائط والذي حّدد لكل صيدلي صيدلتين فقط ولا يديرهما معا بل يدير إحداهما فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور".

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وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن البيان الذي أصدرته مجموعة صيدليات العزبي حمل تهديدا ووصف النقابة بالفسق، وهذا مرفوض.

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وهاجمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، قرار وزيرة الصحة، بشطب كلا من الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من قوائم المقيدين بنقابة الصيادلة في الوزارة.

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بعد صدور حكم قضائي، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

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وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كلا من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

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البطولة العربية

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي الاتحاد السكندري والعربي الكويتي، على ملعب "صباح السالم"، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية).

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