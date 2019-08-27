قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن بعض الإدارات والمدارس بمديرية القاهرة بدأت تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية تنفيذا لتعليمات وزارة التعليم ومحافظة القاهرة بعدم ربط استلام الكتب بالمصروفات لعدم حرمان الطالب من تحصيل المناهج في مواعيدها.

عطية: العاصمة تضم نحو 2700 مدرسة حكومية بخلاف المدارس الخاصة

وأضاف مدير مديرية التعليم، لـ"الوطن"، أنه سيتم الانتهاء من صيانة المدارس بالقاهرة وتجهيزها لاستقبال العام الدراسي خلال أيام، لافتا إلى أن العاصمة تضم نحو 2700 مدرسة حكومية بخلاف المدارس الخاصة وجار المتابعة لإنهاء كل الاستعدادات بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء.