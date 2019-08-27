تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وصاحب مخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما سيارة نقل "ملك وقيادة الأول" مُحمل عليها كمية من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، والمهربة جمركيا، بإجمالي عدد 1400 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترف الثاني بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بإدارته مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المشار إليه عُثر بداخله على 11500 هاتف محمول وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.