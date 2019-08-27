قال الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، إنه يعتز بالعلاقات التي تجمع مصر واليونان، مشيرا إلى أن معدل النمو في مصر بلغ نحو 7%، وهو ما يعبر عن تنمية متواصلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس اليوناني، على هامش استقالبه للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والوفد المرافق له أمس، بدعوة شخصية منه، بحضور سفير مصر في اليونان، أنه يعتز كثيرا بالدور الذي تلعبه مكتبة الاسكندرية، ومركز الدراسات الهلنستية بالمكتبة، والذي يمنح درجات علمية من خلال جامعة الاسكندرية في الدراسات اليونانية، قائلا إنه يرغب في تبني برنامج عالمي في حوار الثقافات، لتكون كل من مصر واليونان هما الركيزتان لحضارة البحر المتوسط.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس اليوناني أعرب عن رغبته في المشاركة في مركز حوار الحضارات الذي تفكر مكتبة اللإسكندرية في إنشائه في قصر أنطونيادس بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، والمنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف "الفقي" أنه تحدد يوم 21 أكتوبر المقبل لإحياء ذكرى الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس، في إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بالذكرى العاشرة، لإنشاء مركز الدراسات الهلنستية.

ويزور الدكتور مصطفى الفقي على رأس وفد من المكتبة أثينا للمشاركة في الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا"، واجتماع مجلس إدارة مركز الدراسات الهلنستية.